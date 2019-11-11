Вера Брежнева поразила эффектным винтажным "луком" (фото)

Винтажный образ исполнительнице определенно к лицу.

Известная украинская певица Вера Брежнева очаровала сеть кадрами из фотосессии для модного глянцевого журнала Elle Россия.

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37-летняя артистка приняла участие в съемке в черно-белых тонах, позируя в одежде в стиле моды 50-х. Соблазнительным и одновременно скромным фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке Брежнева позирует в пышном декорированном воланами мини-платье с рукавами Джульетты, четкой линией талии и оригинальным вырезом в зоне декольте. Дополнили винтажный "лук" колготки в горошек, широкополая шляпа и крупные серьги.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Vogue UA.