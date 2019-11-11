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Вера Брежнева поразила эффектным винтажным "луком" (фото)

16:09, 11 ноября 2019
Звезды
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Брежнева выглядит эффектно / instagram.com/ververa

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37-летняя артистка приняла участие в съемке в черно-белых тонах, позируя в одежде в стиле моды 50-х. Соблазнительным и одновременно скромным фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке Брежнева позирует в пышном декорированном воланами мини-платье с рукавами Джульетты, четкой линией талии и оригинальным вырезом в зоне декольте. Дополнили винтажный "лук" колготки в горошек, широкополая шляпа и крупные серьги.

Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Vogue UA.

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Теги: #фото#Вера Брежнева