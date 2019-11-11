Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Vogue (фото, видео)

Декабрьский номер Vogue UA с Еленой Зеленской на обложке поступит в продажу 18 ноября.

В декабрьском номере Vogue UA представляет масштабный проект с Еленой Зеленской, первой леди страны.

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Фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Декабрьский номер Vogue UA с Еленой Зеленской на обложке поступит в продажу 18 ноября.

Ранее в посольстве Японии заявили, что Владимир Зеленский и его супруга Елена произвели положительное впечатление об Украине во время церемонии интронизации императора Японии Нарухито.