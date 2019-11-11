Тина Кароль поразила зрителей шоу "Танцы со звездами" своим внешним видом (фото, видео)

На видео можно разглядеть роскошную фигуру артистки.

Известная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль в 12 выпуске появилась в роскошном желтом платье, а во время выступления под номер Ксении Мишиной и Евгения Кота преобразилась.

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Артистка опубликовала видеобумеранг, позируя на фоне декораций проекта. В кадре Тина улыбается, откидывая волосы назад и демонстрируя изгибы своего шикарного тела.

"Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце Спорта на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Будут все!", - подписала ролик артистка.

Также на паркете вместе с Ксенией Мишиной и Евгением Котом появилась Тина Кароль. Певица изрядно удивила своим преображением: она предстала в достаточно дерзком образе, с короткими волосами, майке, джинсах и кроссовках.

Как сообщалось, в последнем выпуске "Танцев со звездами" шоу покинула пара Елены Кравец и Макса Леонова.