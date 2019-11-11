Танцы со звездами: кто покинул шоу после двенадцатого эфира (видео)

Двенадцатый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 10 ноября.

10 ноября состоялся четвертьфинал обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами", где музыкальные выступления украинских звезд сопровождали номера участников.

Кроме того, чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенный за 12 недель, участникам доведелося показать во время эфира сразу по два танца.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

Итоги 12 выпуска Танцы со звездами

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 77 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 73 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 67 баллов

Ксения Мишина и Женя Кот - 65 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 59 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

В зону риска не попали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров и Ксения Мишина и Евгений Кот.

Иммунитет получили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

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Так после двух выступлений из пяти пар, в зону риска попало три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Елена Кравец с Максом Леоновым.

Однако только две пары набравшие наименьшую сумму баллов, за возможность остаться в проекте продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс попасть в полуфинал пришлось бороться Владимиру и Елене, которые одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

В результате решения судей после танца за жизнь шоу покинула пара Елены Кравец и Макса Леонова, которые продемонстрировали два танца.

Чувственный контемп они исполнили под композицию Джамалы "Верше".

Вторым танцем стала зажигательная ча-ча-ча, которую станцевали под песню группы Abba Dancing Queen.