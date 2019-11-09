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"Вот круто!": Винник поразил фанатов неожиданным умением (фото)

17:15, 09 ноября 2019
Звезды
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Олег Винник поразил фанатов неожиданным умением играть на барабанах / фото instagram.com/olegg.vynnyk/

Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно попал в базу "Миротворца" из-за съемки в проекте "Всем мир 519" с российскими звездами, которые поддержали политику Кремля в отношении Украины, поразил своих фанатов неожиданным умением.

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Так на своей странице в Instagram певец разместил фото, на которых он играет на барабанной установке.

"В перерывах между съемками некогда скучать", - подписал певец фото.

Поклонники в комментариях сразу же засыпали Винника комплиментами: "Олег вы учитесь играть на барабанной установке? Вот это круто!", "Какие красивые фото, и какой вы хороший на них", "Жду новый год только из-за того, чтобы посмотреть ваши новогодние концерты" и др.

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Теги: #Олег Винник