Настя Каменских сверкнула стройными ногами в ультракороткой юбке (фото)

На снимках исполнительница выглядит счастливой.

Известная украинская певица Настя Каменских, она же NK, похоже, решила продемонстрировать в Мехико все свои прелести. Тем более, есть чем хвастаться после похудения.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала новые фото из Мексики, на которых щеголяет в стильном наряде - черном топе, подчеркивающем пышную грудь, и кожаной мини-юбке.

На одном из кадров видно, что Каменских преобразилась, став худышкой. На фото она блеснула идеально стройными ножками.

"Как кукла!", "Секси", "Ух, горячая", - пишут в комментариях к снимкам.

Ранее Настя Каменских порадовала своих фанатов новым достижением - она появилась на обложке украинского журнала "Теленеделя".