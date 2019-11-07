MARUV поразила откровенными позами (фото)
14:22, 07 ноября 2019Звезды
563 0
В кадре звезда одета в красное латексное одеяние и черные колготы в сеточку.
MARUV эпатирует публику / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица современности MARUV поразила сеть сексуальным фото.
Читайте такжеАлла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
На своей странице в Instagram артистка опубликовала провокационные снимки, на которых она позирует в откровенных позах. В кадре звезда одета в красное латексное одеяние и черные колготы в сеточку.
Так, на первом фото MARUV предстала на четвереньках, засветив стройную ножку и ягодицы. На втором она сидит на корточках с широко раздвинутыми ногами.
"Красота", "Шикарна", "Богиня","Сексуальный гопник", - пишут в комментариях.
MARUV эпатирует публику / instagram.com/maruvofficial
Ранее MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter