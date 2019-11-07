MARUV поразила откровенными позами (фото)

В кадре звезда одета в красное латексное одеяние и черные колготы в сеточку.

Самая эпатажная украинская певица современности MARUV поразила сеть сексуальным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала провокационные снимки, на которых она позирует в откровенных позах. В кадре звезда одета в красное латексное одеяние и черные колготы в сеточку.

Так, на первом фото MARUV предстала на четвереньках, засветив стройную ножку и ягодицы. На втором она сидит на корточках с широко раздвинутыми ногами.

"Красота", "Шикарна", "Богиня","Сексуальный гопник", - пишут в комментариях.

Ранее MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. Тогда многие СМИ написали, что она победила в номинации "Лучший российский исполнитель".