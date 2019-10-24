В сеть "слили" фото Аллы Пугачевой в ультракоротком платье

Подчеркнула звезда заметно постройневшую фигуру поясом.

В сети появилось архивное фото Аллы Пугачевой, сделанное, очевидно, во время cъемок новогоднего "Голубого огонька".

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Снимок опубликован на фан-странице Примадонны в Instagram. Кадр был сделан фотостудией Prof studio. В кадре артистка предстала в весьма смелом наряде: черном мини-платье, поверх которого Алла Борисовна надела серую накидку в пол. Подчеркнула звезда заметно постройневшую фигуру поясом.

Дополнила образ звезда высокими сапогами, которые сделали акцент на ее худые ноги.

"Бесподобная Примадонна. 2017 год", - подписан снимок с Пугачевой, который тут же расхвалили. "Ах, какая Алла", "Королева", "Она божественна", - пишут в комментариях.

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.