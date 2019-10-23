Ким Кардашьян на 39-летие показала свои изгибы в узкой юбке (фото)

Фотографы заметили звезду, когда та прогуливалась своим новым салоном красоты в день рождения.

Американская модель и актриса Ким Кардашьян в свой 39-й день рождения в очередной раз показала фигуру в стильном наряде.

Звезда реалити-шоу засветилась перед папарацци, когда остановилась возле одного из своих новых салонов красоты в штате Калифорния, сообщает The Daily Mail.

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Кардашьян была одета в топ из змеиной кожи и узкую черную юбку, которая выгодно подчеркнула ягодицы и бедра женщины.

Топ – с длинными рукавами и ассиметричным вырезом горловины чуть выше груди.

Образ звезда дополнила черными босоножками.

Напомним, в сентябре Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфі без макияжа.

На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», - прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.