Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо (фото)

На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на лице дивы.

Американская суперзвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа.

Ее снимок опубликован в Instagram-аккаунте ее проекта о красоте Poosh.

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На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян.

«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», - прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.

Как сообщал УНИАН, у Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку.