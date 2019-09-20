Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо (фото)
11:31, 20 сентября 2019Звезды
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На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на лице дивы.
У Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку / фото: Poosh
Американская суперзвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа.
Ее снимок опубликован в Instagram-аккаунте ее проекта о красоте Poosh.
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На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян.
«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», - прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.
Как сообщал УНИАН, у Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку.
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