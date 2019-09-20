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Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо (фото)

11:31, 20 сентября 2019
Звезды
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У Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку / фото: Poosh

Ее снимок опубликован в Instagram-аккаунте ее проекта о красоте Poosh.

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На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян.

«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», - прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.

Как сообщал УНИАН, у Ким обнаружили ревматоидный артрит и красную волчанку.

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Теги: #Ким Кардашьян#Кардашьян