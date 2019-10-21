В Москве срочно госпитализирована звезда "Иронии судьбы"

В настоящее время врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

В Москве госпитализирована 84-летняя актриса Валентина Талызина из-за боли в области сердца.

Медиками было принято решение о лечении в медицинском учреждении. Об этом сообщил Пятый канал.

В настоящее время врачи оценивают состояние Талызиной, как средней степени тяжести.

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Со своей стороны, дочь артистки Ксения Хаирова опровергла информацию о том, что её мать госпитализировали с микроинсультом. Как уточнила Хаирова, Талызина действительно попала в больницу из-за болей в ноге.

"Ну ничего, нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит", — рассказала о состоянии артистки ее дочь Ксения Хаирова.

Позже сама Талызина прокомментировала свое состояние.

«Со мной всё хорошо», — заявила она в беседе с ФАН.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась в 1935 году в Омске. На экранах - с начала шестидесятых. Она сыграла более 160 ролей в фильмах и сериалах, наибольшую известность ей принесли кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром", "После дождичка в четверг", "Афоня".