Тина Кароль "засветила" грудь в халате на голое тело (фото)

Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового снимка.

Популярная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным снимком.

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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в халате на голое тело, "засветив" пышную грудь. В кадре Тина предстала с нежным макияжем, лаконичными украшениями на шее и пальце, а также замотанным на голове полотенцем.

Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового снимка: "Горячо", "Ничего себе!", "Это шикарно", "Богиня", "Сексуальная", "Красота в деталях".

Ранее Тина Кароль на своей странице в Instagram публиковала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.