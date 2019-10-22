Тина Кароль "засветила" грудь в халате на голое тело (фото)
14:13, 22 октября 2019Звезды
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Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового снимка.
Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным снимком.
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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в халате на голое тело, "засветив" пышную грудь. В кадре Тина предстала с нежным макияжем, лаконичными украшениями на шее и пальце, а также замотанным на голове полотенцем.
Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового снимка: "Горячо", "Ничего себе!", "Это шикарно", "Богиня", "Сексуальная", "Красота в деталях".
Ранее Тина Кароль на своей странице в Instagram публиковала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.
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