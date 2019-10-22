цей матеріал доступний українською

Тина Кароль "засветила" грудь в халате на голое тело (фото)

14:13, 22 октября 2019
Звезды
483 0
Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеРегина Тодоренко "взорвала" Instagram беременным фото

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в халате на голое тело, "засветив" пышную грудь. В кадре Тина предстала с нежным макияжем, лаконичными украшениями на шее и пальце, а также замотанным на голове полотенцем.

Поклонники Кароль пришли в восторг от ее нового снимка: "Горячо", "Ничего себе!", "Это шикарно", "Богиня", "Сексуальная", "Красота в деталях".

Ранее Тина Кароль на своей странице в Instagram публиковала фото, на котором предстала в красном платье-футляре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль