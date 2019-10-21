Принц Гарри признал разлад с принцем Уильямом

Принц Гарри также признался, что хотел бы покинуть Великобританию.

На британском телевидении состоялась премьера документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие». Он был снят во время недавней поездки герцога и герцогине Сассекских в Африку.

Британский принц и его жена дали также откровенные интервью ведущему Тому Брэдби. Тот, в частности, задал Гарри вопрос о том, имеется ли доля правда в слухах о его разладе со старшим братом. Примечательно, что Гарри не воспользовался случаем решительно опровергнуть сообщения СМИ на эту тему. Напротив, он по сути признал свою размолвку с принцем Уильямом, пишут "Факты".

Он сказал, что они с ним «идут разными дорогами». И практически не видятся, так как оба очень заняты. Он также отметил, что, когда ведешь такую жизнь, как у них, неизбежно случаются «разные вещи», и что у братьев «бывают хорошие дни и плохие дни». В то же время он сказал, что очень любит Уильяма, что они всегда будут братьями и будут поддерживать друг друга в случае необходимости.

Как отмечает Daily Mail, слова Гарри о его отношениях с Уильямом поставят в неловкое положение Букингемский дворец, который прилагал серьезные усилия для того, чтобы преуменьшить сообщения о напряженности между Кембриджами и Сассексами.

По слухам, она возникла после того, как Гарри обвинил Уильяма и его жену Кейт в недостаточной поддержке, которую они оказывали его невесте, а впоследствии супруге Меган.

Принц Гарри также признался, что хотел бы покинуть Великобританию. И поселиться в Африке. Но сознает, что это было бы сложно, если вообще возможно (хотя, по слухам, Сассексы все же планируют приобрести дом в Ботсване — стране, где начинался их роман).

«Остаток наших жизней, особенно нашей работы, будет преимущественно фокусироваться на Африке… Здесь есть так много вещей, которые следует сделать. Так много проблем», — заявил внук королевы Великобритании, который уже много лет считает Черный континент своим вторым домом.

Гарри сказал, что его пятимесячный сын Арчи уже разделяет его любовь к Африке. И что там малыш «чувствовал себя счастливым».

«Он смотрел в окно. Он обрел здесь свой голос. Он подпрыгивал и создавал там больше шума, чем когда-либо, и все время улыбался», — вспоминает принц.

Как сообщал УНИАН, Арчи совершил в ЮАР свой первый официальный выход в свет, навестив вместе с родителями Десмонда Туту — англиканскому архиепископу Кейптаунскому, лауреату Нобелевской премии мира 1984 года.

Принц также рассказал, что они с женой стараются не обращать внимания на негативные сообщения о них в прессе, «большинство из которых неправдивы», однако они все же причиняют им боль.

«Но все, что нам нужно делать — это концентрироваться на том, чтобы быть реальными, чтобы быть самими собой и стоять за то, во что мы верим», — заявил принц, добавив, что не позволит вовлечь его «в игру, которая убила его маму».

Смерть матери он назвал «незаживающей раной», о которой ему постоянно напоминают вспышки и щелчки фотокамер журналистов, с которыми у нее также были сложные отношения.

Меган Маркл в свою очередь рассказала, что она практически «не живет, а существует», пытаясь бороться с негативным вниманием со стороны СМИ и общим напряжением, которое оказывает на нее королевская жизнь.

«Это тяжело. Не думаю, что кто-нибудь понимает это. Честно говоря, я не имела представления, хотя это, возможно, сложно понять… Но когда я впервые встретила Гарри, мои друзья были так взволнованы. Мои американские друзья были счастливы потому, что я была счастлива. Но мои британские друзья… Они были уверены, что он замечательный, но говорили, что мне не следует продолжать с ним отношения, так как „британские таблоиды разрушат твою жизнь“ Поскольку я была американкой, я наивно не прислушалась к ним… Это сложно. Я никогда не думала, что это будет легко, но думала, что все будет справедливо. И это та часть, с которой по-настоящему трудно смириться», — рассказала герцогиня.

Она также сказала, что не может перенять английскую привычку встречать неприятности с каменным лицом, так как уверена, что прятать свои эмоции — вредно. По ее словам, они с Гарри решили дать отпор негативу — после того, как изначально пытались просто игнорировать его. Как известно, ранее Гарри и Меган подали в суд на ряд британских изданий.

Заодно Меган, к восторгу фанатов, раскрыла домашнее прозвище, которым называет мужа: это первая буква его имени Harry — H (Эйч).

«Я говорила Эйч (так я его называю) — это недостаточно, просто пытаться выжить. Это не может быть смыслом жизни. Нужно расти и чувствовать себя счастливыми», — сказала она.

Меган также, едва сдерживая слезы, рассказала, в каком напряжении жила во время своей беременности и первых месяцев материнства из-за чрезмерного и далеко не всегда позитивного внимании со стороны прессы.

«Не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке», — сказала она, подтвердив, что на самом деле у нее далеко не все в порядке.

Фильм вызвал в Британии противоречивую реакцию. Одни выступили в поддержку Гарри и Меган и посочувствовали им. Другие сочли ленту очередным пиар-ходом и обратили внимание на то, что, хотя она формально и посвящена поездке в Африку, герцог и герцогиня практически ничего не говорят не о местных жителях с их проблемами, а рассуждают только о самих себе.

Между тем стало известно, что Меган и Гарри, потрудившись на благо короны, намерены взять шестинедельный отпуск, чтобы посвятить его семейному досугу. На День благодарения они намерены слетать в США и встретиться там с матерью Меган Дорией Рэгленд. А Рождество, как полагают, традиционно проведут в Сандрингеме — вместе с Елизаветой II и прочими членами королевской семьи.