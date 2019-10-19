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Худышка Настя Каменских очаровала новым фото

21:53, 19 октября 2019
Звезды
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Каменских активно занимается спортом / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских в последнее время усиленно тренируется, стараясь добиться прекрасной физической формы. Ей это, похоже, удается.

Об этом свидетельствует новое фото артистки с пробежки, которое она опубликовала в Instagram. В кадре мы видим сильно постройневшую  Настю.

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Поп-звезда позирует в черных леггинсах, розовой спортивной кофте и легкой полупрозрачной накидке. Дополнила Каменских спортивный "лук" шапкой.

"Если ты не понимаешь, как можно получать удовольствие от пробежки в субботу в 7 утра!? Тебе однозначно стоит попробовать - это невероятное удовольствие. Всем добрых вибраций и классного дня", - написала поп-звезда.

Подписчики расхвалили Каменских в комментариях, восхищаясь ее внешностью и фигурой.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".

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Теги: #фото#Настя Каменских