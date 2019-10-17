Герцоги Кембриджские посетили аутентичный пакистанский поселок (фото, видео)

Принц Уильям и Кей продолжают путешествовать Пакистаном.

Королевская чета принца Уильяма и Кейт, которые в рамках своего тура Пакистаном прибыли на север страны, встретились с жителями поселения у подножия Гималаев.

Герцоги Кембриджские совершили визит в село, жители которого в последние несколько лет страдают от сильных паводков, которые стали результатом таяния ледников, пишет ТСН.

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Для встречи с местным населением Кейт и Уильям не переодевались и приехали в том же, в чем были на леднике: Кейт - в рубашке цвета баклажан, темно-коричневой юбке и кожаной жилетке бренда Really Wild.

Интересно, что при встрече поселенцы одели герцогов в национальные костюмы - яркие головные уборы с перьями и разноцветные шарфы. Во время общения с герцогами местные жители вручили им два экземпляра книги, в которой описаны события визита принцессы Дианы в 1991 году.

Напомним, перед тем, как отправиться в свой тур Пакистаном принц Уильям и Кейт посетили мусульманский культурный центр в Лондоне, где встретились с выдающимися пакистанцами.