Светлана Лобода в ультраобтягивающем наряде устроила сексуальные танцы (видео)
13:04, 17 октября 2019Звезды
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Исполнительница готовится к выступлению в Москве.
Хочу на концерт!!!🙃 будут новые Треки!! а ты будешь?🙈 #19октября #ВтбАрена #SuperStarShow #москва
Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в РФ, устроила жаркие танцы на пляже и завела пользователей сети.
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Артистка в своем Instagram опубликовала видео, на котором она под музыку на сцене проделывает очень сексуальные движения в окружении своей подтанцовки. Одета Лобода в черный ультраобтягивающий комбинезон.
Судя по всему, так "суперзвезда" готовится к выступлению 19 октября в Москве.
Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.
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