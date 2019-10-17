Светлана Лобода в ультраобтягивающем наряде устроила сексуальные танцы (видео)

Исполнительница готовится к выступлению в Москве.

Переглянути цей допис в Instagram Хочу на концерт!!!🙃 будут новые Треки!! а ты будешь?🙈 #19октября #ВтбАрена #SuperStarShow #москва Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 17 Жов 2019 р. о 12:27 PDT

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в РФ, устроила жаркие танцы на пляже и завела пользователей сети.

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Артистка в своем Instagram опубликовала видео, на котором она под музыку на сцене проделывает очень сексуальные движения в окружении своей подтанцовки. Одета Лобода в черный ультраобтягивающий комбинезон.

Судя по всему, так "суперзвезда" готовится к выступлению 19 октября в Москве.

Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.