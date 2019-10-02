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Лобода показала фото с младенцем на руках

15:08, 02 октября 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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"Какое приятное знакомство", - написала артистка под снимком, тегнув Лилию Литковскую, известного украинского дизайнера. Очевидно, на руках поп-звезда держит дочь дизайнера, которую та родила в августе.

В кадре исполнительница выглядит счастливой, она улыбается в камеру. На ее лице - минимум макияжа, волосы собраны.

Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.

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Теги: #фото#Светлана Лобода