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Звезда популярного в Украине сериала удивила переменами во внешности (фото, видео)

06:29, 17 октября 2019
Звезды
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Было vs стало / instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Но после ухода из проекта звезда решилась на эксперименты со внешностью. Вскоре она превратилась из рыжеволосой в блондинку, увеличила губы, нарастила ресницы и, очевидно, увлеклась так называемыми "уколами красоты". 

Но недавно "Роксолана" порадовала своих фанатов и вернулась к прежнему имиджу. Об этом свидетельствует опубликованный в ее Instagram снимок, на котором она предстала без макияжа. Как можно увидеть на фото, от последствий чрезмерного увлечения косметическими процедурами не осталось и следа.

Как сообщал УНИАН, турецкую актрису Мерьем Узерли раскритиковали поклонники после ее появления на Каннском кинофестивале 2018. Поклонники не узнали звезду "Величного століття" на ее свежих фото и видео с фестиваля.

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Теги: #сериал#фото