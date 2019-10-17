Звезда популярного в Украине сериала удивила переменами во внешности (фото, видео)

Поклонники восхищены снимком "Роксоланы" без макияжа.

36-летняя звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан, покорив зрителей естественной красотой.

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Но после ухода из проекта звезда решилась на эксперименты со внешностью. Вскоре она превратилась из рыжеволосой в блондинку, увеличила губы, нарастила ресницы и, очевидно, увлеклась так называемыми "уколами красоты".

Но недавно "Роксолана" порадовала своих фанатов и вернулась к прежнему имиджу. Об этом свидетельствует опубликованный в ее Instagram снимок, на котором она предстала без макияжа. Как можно увидеть на фото, от последствий чрезмерного увлечения косметическими процедурами не осталось и следа.

Как сообщал УНИАН, турецкую актрису Мерьем Узерли раскритиковали поклонники после ее появления на Каннском кинофестивале 2018. Поклонники не узнали звезду "Величного століття" на ее свежих фото и видео с фестиваля.