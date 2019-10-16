Самая скандальная судья "Танцев со звездами" показала стройную фигуру в купальнике (фото)

Балерина позирует в купальнике лавандового цвета с мультяшным принтом.

Украинская прима-балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала соблазнительное фото в купальнике.

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На снимке, опубликованном в Instagram, девушка позирует в купальнике лавандового цвета с мультяшным принтом, демонстрируя свои длинные ноги и тонкую талию. Также она спустила бархатный халат с плеч, обнажив свои ключицы.

"Прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда говорил, что осень - это пора, дабы расцвести вновь. И с этими солнечными лучами, кажется, нам всем это удалось. Как хорошо, что вчера, в наш выходной, а заодно и праздничный день, нам посчастливилось еще раз насладиться солнцем перед невероятно тяжелой неделей, перед фестивалем Ballet Open Space", - написала под снимком Кухар.