49-летняя Лара Фабиан показала лицо без макияжа и взорвала сеть (фото)

19 и 20 октября Лара Фабиан даст два уникальных концерта в Киеве.

49-летняя франкоязычная певица Лара Фабиан накануне концертов в Киеве решила порадовать своих поклонников снимком без макияжа.

Снимки, на которых Лара показывает свою естественную красоту, она опубликовала в Instagram. Артистка, улыбаясь, позировала на кровати, демонстрируя озорные веснушки.

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Снимок собрал более 17 тысяч лайков от поклонников и множество комплиментов свежему и молодому внешнему виду певицы.

Отметим, что 19 и 20 октября Лара Фабиан даст два уникальных концерта в Киеве. Выступления мировой звезды состоятся в рамках юбилейного всемирного турне "50" в честь 50-летия певицы и 25-летия ее творческой деятельности. За это время Фабиан продала более 20 миллионов экземпляров своих дисков.

В Киеве артистка исполнит песни из нового альбома Papillon и свои хиты на разных языках.

"Я очень люблю Украину, горжусь своим знакомством с ней. Каждый раз чувствую доброту и тепло, когда приезжаю в Киев. Это чудесный город", - отмечала артистка в своем интервью украинским СМИ.