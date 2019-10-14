"Стало критическим": появились новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Врачи делают всё возможное, чтобы актриса не впала в глубокую кому.

По сообщениям СМИ, Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли.

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Актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о её выписке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Сейчас у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Состояние сопора, о котором мы сообщали ранее, стало критическим. Сотрудники реабилитационного центра продолжают заниматься с Анастасией (в зале эрготерапии и других) и делают всё возможное, чтобы она не впала в глубокую кому", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Отмечалось также, что у Заворотнюк парализовало правую руку, она не может передвигаться самостоятельно.