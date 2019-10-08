Появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

Актрису выписали несколько дней назад, однако она все еще находится в тяжелом состоянии.

Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы.

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Актрису вывезли из медклиники "Еврорпейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

Актрису выписали несколько дней назад, однако она все еще находится в тяжелом состоянии. По данным Mash, лечение Анастасии продолжится в другом месте. Родные Заворотнюк сообщили врачам, что продолжат лечение в другом медучреждении.

О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября. Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.