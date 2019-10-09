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Заворотнюк частично парализовало, ее положили в центр для тяжелобольных - СМИ

10:24, 09 октября 2019
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Заворотнюк перевели в другую клинику / фото УНИАН

Сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении СМИ. 

Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета "скорой". Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.

О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября. Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк