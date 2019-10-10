Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье (фото)
09:18, 10 октября 2019Звезды
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Фанам, судя по комментариям и количеству лайков, понравился образ теледивы.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", появилась в новом дерзком образе.
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Кадр, опубликованный телезвездой в Instagram, очевидно, был сделан на вечеринке в честь 20-летия журнала Cosmopolitan. В кадре Никитюк предстала в соблазнительном "луке": в черном дерзком мини-платье с объемными рукавами и оригинальных колготках с анималистическим принтом.
Дополнила образ телеведущая распущенными волосами, ярким макияжем и стильной сумочкой.
Судя по комментариям, поклонникам пришелся по вкусу новый аутфит ведущей.
Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.
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