"Не дали нормально лечиться": экс-возлюбленный Заворотнюк объяснил, почему она покинула больницу

Известный актер отметил, что это вовсе не означает, что у звезды все хорошо.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов заявил, что выписка актрисы и его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк из Европейского медицинского центра вовсе не означает, что у нее все хорошо.

По его словам, врачи поступили неправильно, сказав ей правду о ее тяжелом заболевании. Это, как он считает, может надломить любого человека, тем более женщину, передает Teleprogramma.

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Актер отметил, что врачи и родные звезды всеми возможными способами пытались сохранить врачебную тайну, но пресса не давала им покоя. Как известно, в больнице актриса лежала под вымышленным именем и в ее амбулаторной карте стояла совсем другая дата рождения.

"Нашлись, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться", — заявил Жигунов.

Также, по словам актера, никто и никуда не отправлял «умирать» его бывшую возлюбленную. Он уверен, что Анастасия Заворотнюк сама приняла решение перебраться в другую клинику.

Напомним, 8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Отмечалось также, что у Заворотнюк парализовало правую руку, она не может передвигаться самостоятельно.