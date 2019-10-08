По-скромному: во сколько обошелся гардероб герцогини Сассекской для тура по Африке (фото)

Вспоминаем все образы Меган Маркл из ее последней поездки по ЮАР.

На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон после 10-дневного тура по Африке.

С 23 сентября по 2 октября герцоги Сассекские провели множество встреч, семинаров и лекций, а также познакомили малыша Арчи с архиепископом Десмондом Туту, пишет Еlle.ua.

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Меган, которую в последнее время критиковали за расточительность и ставили ей в пример экономную Кейт Миддлтон, в эту поездку взяла весьма скромный гардероб. Герцогиня несколько раз появлялась на публике в старых нарядах: синем платье-рубашке, сарафане в полоску и любимом платье-жилете.

Как подсчитали журналисты Daily Mail, в африканском туре супруга принца Гарри потратила не более 5 тысяч долларов. К сравнению, стоимость ее образов во время тура по Австралии, Фуджи, Тонга и Новой Зеландии составляла 145 тысяч долларов.

Видимо, герцогиня Сассекская пересмотрела свое пристрастие к моде и стала относиться к одежде более осознанно.