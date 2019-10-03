В мятом платье: финальный выход Меган Маркл в рамках королевского тура (фото)

Последнее мероприятие герцога и герцогини Сассекских в рамках королевского тура по Южной Африке был в Йоханнесбурге.

Сначала Меган и Гарри приехали на встречу с вдовой Нельсона Манделы, после чего отправились на прием к президенту ЮАР Сирилу Рамафосу и его жены Номазизи Мтшошисе.

На этой встрече обсуждались вопросы деловых отношений между Великобританией и Южной Африкой, пишет ТСН.

Герцогиня Меган продемонстрировала в своем последнем выходе в туре образ в светло-бежевом платье-тренче, немного помятым, от канадского бренда House of Nonie, к которому подобрала серые туфли-лодочки в тон от Stewart Weitzman.

В этом образе мы увидели у Меган немного более насыщенный макияж глаз и розовую помаду на губах. Волосы герцогиня собрала в прическу сзади. Традиционно они с принцем Гарри шли, держась за руки.

Напомним, королевский тур стартовал 23 сентября и завершился 2 октября. За это время вместе Меган и Гарри посетили Кейптаун и Йоханнесбург, сольно принц Гарри побывал в Ботсване, Малави и Анголе.

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Также супруги приезжали на встречу с архиепископом Кейптауна вместе с 4-месячным сыном Арчи. Хотя много кто говорил, что в туре пара не покажет своего сына, Меган и Гарри все же решили взять его с собой на одно из мероприятий.

Напомним в тур вместе с ними ездила и их новая няня, которая находилась с Арчи, когда его родители были заняты своими королевскими обязанностями. Сегодня королевская семья приземлилась в Лондоне.