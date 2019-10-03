"Мы проводим дни и ночи вместе": Светлана Лобода заинтриговала фото с мужчиной

Героем фото с Лободой стал Вадим Лисица - известный украинский продюсер.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников новым снимком.

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Так, на опубликованном в Instagram фото артистка позирует с мужчиной. Она написала, что "проводит с ним дни и ночи".

"Знакомьтесь: мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе. Уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер Вадим Лисица", - подписала фото Лобода.

Многих поклонников заинтриговал снимок, они с нетерпением ждут новые песни артистки.

Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.