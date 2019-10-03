"Мы проводим дни и ночи вместе": Светлана Лобода заинтриговала фото с мужчиной
16:18, 03 октября 2019Звезды
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Героем фото с Лободой стал Вадим Лисица - известный украинский продюсер.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников новым снимком.
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Так, на опубликованном в Instagram фото артистка позирует с мужчиной. Она написала, что "проводит с ним дни и ночи".
"Знакомьтесь: мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе. Уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер Вадим Лисица", - подписала фото Лобода.
Многих поклонников заинтриговал снимок, они с нетерпением ждут новые песни артистки.
Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.
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