цей матеріал доступний українською

"Мы проводим дни и ночи вместе": Светлана Лобода заинтриговала фото с мужчиной

16:18, 03 октября 2019
Звезды
138 0
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеЭкс-"виагра" шокировала резкой сменой внешности (фото)

Так, на опубликованном в Instagram фото артистка позирует с мужчиной. Она написала, что "проводит с ним дни и ночи". 

"Знакомьтесь: мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе. Уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер Вадим Лисица", - подписала фото Лобода.

Многих поклонников заинтриговал снимок, они с нетерпением ждут новые песни артистки.

Ранее Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода