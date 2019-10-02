Вера Брежнева показала фото со взрослой дочерью

Исполнительница с дочерью появилась на новом снимке.

Украинская певица Вера Брежнева и ее 18-летняя дочь София порадовали подписчиков новым снимком.

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Так, артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместе с дочерью позируют в белых нарядах: Вера - в воздушной кофте, обнажив плечи, Соня - в топе.

В кадр попали неподдельные эмоции матери и дочери: Брежнева закрыла глаза и расплылась в широкой улыбке, а София высунула язык перед ее лицом.

Ранее французский бренд Etam представил новую весенне-летнюю коллекцию. На этом фэшн-событии побывала и 37-летняя Вера Брежнева. Она появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках.