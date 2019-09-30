Лобода показала, как кормит грудью дочь (фото)
18:40, 30 сентября 2019Звезды
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Исполнительница опубликовала милый кадр с младшей дочерью.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.
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"Какое же это было чудо... А ведь нам уже 1,4", - написала артистка и прикрепила к посту хештеги "моя_Тиля" и "комочек_счастья".
На опубликованном снимке видно, как "суперзвезда" кормит свое чадо грудью, держа его на руках и склонившись над ним.
Как сообщал УНИАН, в мае 2018-го Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
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