Лобода показала, как кормит грудью дочь (фото)

Исполнительница опубликовала милый кадр с младшей дочерью.

Опальная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как кормит грудью свою младшую дочь Тильду.

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"Какое же это было чудо... А ведь нам уже 1,4", - написала артистка и прикрепила к посту хештеги "моя_Тиля" и "комочек_счастья".

На опубликованном снимке видно, как "суперзвезда" кормит свое чадо грудью, держа его на руках и склонившись над ним.

Как сообщал УНИАН, в мае 2018-го Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.