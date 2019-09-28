Внук рэпера Snoop Dogg умер через 10 дней после рождения

Безутешный отец опубликовал ужасающее видео, на котором видно, как вся семья рэпера вместе с дедом Снупом оплакивают утрату.

У рэпера Снуп-Дога в семье страшное горе: 25-летний сын музыканта потерял своего новорожденного сына. Сердце малыша Кая билось всего 10 дней, после чего он умер в одной из клиник.

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Безутешный отец опубликовал ужасающее видео, на котором видно, как вся семья рэпера вместе с дедом Снупом оплакивают утрату.

Сын исполнителя Корде Бродус поделился трагической новостью в Instagram, передает Fox News.

"Кай Лав 15.09.19 - 25.09.19", - написал он. "Мой сын Кай принес столько любви и позитива в этот мир. Его энергия будет жить и эти 10 дней любви всегда будут для нас особенными. Давайте все ценить жизнь и тех, кого любим, пока мы здесь. Спасибо".