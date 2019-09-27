Жена принца Уильяма подчеркнула осиную талию в голубом пальто от ее любимого дизайнера (фото)

Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный осенний образ.

Последние несколько дней все внимание общественности было приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, которые сейчас находятся в королевском туре по странам Африки.

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Однако вчера, 26 сентября, в центре внимания оказалась и Кейт Миддлтон с принцем Уильмом. Супруги приняли участие в церемонии спуска на воду нового судна, которое начнет свое плавание за Полярным кругом, пишет Viva.

Для мероприятия Кейт выбрала яркий осенний образ - голубое пальто Alexander McQueen идеально гармонировало с темно-синими замшевыми туфлями.

Кстати, новый выход в очередной раз опроверг все слухи о том, что Миддлтон беременна в четвертый раз. Ведь пальто не только безупречно село на Кейт, но и подчеркнуло ее осиную талию.