Кутчер отреагировал на признание Деми Мур о групповом сексе: хотел съязвить, но передумал
15:59, 25 сентября 2019Звезды
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"Жизнь прекрасна", – процитировал своего отца актер.
Актера остановила его семья / marieclaire.ua
Американский актер Эштон Кутчер, которого экс-жена Деми Мур обвинила в изменах и принуждению к групповому сексу, сначала хотел отреагировать на это «язвительный твитом», но потом передумал.
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«Я собирался нажать на кнопку и сохранить действительно язвительный твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь и жену и удалил его», – написал Кутчер в своем микроблоге и сопроводил пост сердечком.
После этого он процитировал своего отца: «Жизнь прекрасна – Ларри Кутчер».
Как ранее сообщал УНИАН, Деми Мур рассказала, что однажды согласилась на предложение бывшего мужа Эштона Кутчера о групповом сексе.
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