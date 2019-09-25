Кутчер отреагировал на признание Деми Мур о групповом сексе: хотел съязвить, но передумал

"Жизнь прекрасна", – процитировал своего отца актер.

Американский актер Эштон Кутчер, которого экс-жена Деми Мур обвинила в изменах и принуждению к групповому сексу, сначала хотел отреагировать на это «язвительный твитом», но потом передумал.

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«Я собирался нажать на кнопку и сохранить действительно язвительный твит. Но потом посмотрел на моего сына, дочь и жену и удалил его», – написал Кутчер в своем микроблоге и сопроводил пост сердечком.

После этого он процитировал своего отца: «Жизнь прекрасна – Ларри Кутчер».

Как ранее сообщал УНИАН, Деми Мур рассказала, что однажды согласилась на предложение бывшего мужа Эштона Кутчера о групповом сексе.