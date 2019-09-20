"Почувствовала тошноту в животе": Деми Мур шокировала подробностями группового секса с Кутчером

Я хотела показать ему, какой классной и веселой могу быть, объяснила свой поступок Мур.

Известная американская актриса Деми Мур в своей новой книге рассказала, почему жалеет, что согласилась на предложение группового секса бывшего мужа Эштона Кутчера.

Об этом пишет Radar Online.

Читайте такжеМила Кунис вспомнила, как начинался их роман с мужем: "Мы просто переспали"

За весь период супружеской жизни Кутчер дважды предлагал Деми Мур развлечься втроем. На все предложения актриса соглашалась.

"Я хотела показать ему, какой классной и веселой могу быть", – сказала Мур, заявив, что пошла на это по "непонятным причинам", и назвала это "ошибкой".

В 2010 году Мур увидела сообщение в СМИ об измене Кутчера с 21-летней девушкой в их доме. Тогда она чувствовала себя "настоящей дурой".

По словам актрисы, муж не извинился за этот инцидент, а лишь добавил, что групповой секс "размыл все границы", и определенным образом оправдал интимным опытом с Мур.

Несмотря на проблемы в отношениях, пара продолжала жить вместе до 2011 года. Тогда женщина прочитала в Google об очередной измене Кутчера на мальчишнике у Дэнни Мастерсона.

«Я почувствовала тошноту в животе. Я знала, что это не ложь», – заявила суперзвезда.

Как сообщал УНИАН, американский актер Микки Рурк заявил, что хочет, чтобы после смерти его похоронили в Украине.