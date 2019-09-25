"Как печеное яблоко": первые симптомы рака появились у Заворотнюк 10 лет назад - СМИ

Первые симптомы рака появились у актрисы еще 10 лет назад.

В прошлом году в 47 лет актриса Анастасия Заворотнюк родила дочку. Она признавалась, что врачи отговаривали ее от процедуры ЭКО по возрасту. Но ради мужа, мечтавшего о первенце, актриса пошла на риск.

Притом что здоровье ее было уже подорвано. Первые звоночки неважного самочувствия появились еще во время съемок "Моей прекрасной няни": она не раз теряла сознание, и ей вызывали "скорую". А когда год назад Анастасию стали мучить головные боли, какое-то время она относила это к обычной усталости и недосыпам из-за дочки, передает КП.

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"Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы, - рассказала профессиональный гример. - От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко - в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса...".

Частые головные боли, потеря сознания - один из симптомов роста опухоли в мозгу, рассказал КП доктор наук, профессор Александр Тепляшин.

"Как правило, опухоль в голове выявляют на терминальной (самой поздней) стадии, когда головные боли становятся настолько невыносимыми, что не помогают никакие болеутоляющие. У Заворотнюк тоже диагностировали опухоль на последней стадии. Скорее всего, у нее сначала был длительный предопухолевый процесс. Обычно глиобластома проявляется так: головная боль, тошнота, потеря сознания. Но эти же симптомы могут быть причиной и других заболеваний", - отметил он.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.