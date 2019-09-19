цей матеріал доступний українською

Заворотнюк вывели из комы - СМИ

12:58, 19 сентября 2019
Звезды
3392 0
Заворотнюк перевели в обычную палату / фото Mash

Ее перевели из реанимации в обычную палату. Врачам удалось вывести ее из критического состояния, сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеВрачи оценили шансы Заворотнюк на выздоровление

"Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анастасия Заворотнюк