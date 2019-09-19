Заворотнюк вывели из комы - СМИ

Сейчас актриса находится с родными в палате терапевтического отделения.

Появились обнадеживающие новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга.

Ее перевели из реанимации в обычную палату. Врачам удалось вывести ее из критического состояния, сообщает Telegram-канал Mash.

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"Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.