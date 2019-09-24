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72-летняя София Ротару поразила своим внешним видом (фото)

06:28, 24 сентября 2019
Звезды
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Ротару восхитила своим видом / instagram.com/sofiarotaru.official

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанные на выходных в небольшом рыбацком городке Портофино. "Воскресенье в Портофино", - подписала снимки София Михайловна. 

На фотографиях Ротару она позирует в розовом платье в интересный принт на фоне города и цветов. На ногах 72-летней звезды - белая спортивная обувь.

Многие поклонники написали, что певица прекрасно выглядит:  "Какая же вы красивая", "На вас посмотришь, и жить хочется", "Сказочные фото", "Прекрасная Софи".

Напомним, ранее 72-летняя София Ротару в свой день рождения появилась в полупрозрачном платье.

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Теги: #фото#София Ротару