72-летняя София Ротару поразила своим внешним видом (фото)

Многие поклонники написали, что певица прекрасно выглядит.

Известная 72-летняя певица София Ротару отдыхает в Италии и делится со своими поклонниками яркими кадрами.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанные на выходных в небольшом рыбацком городке Портофино. "Воскресенье в Портофино", - подписала снимки София Михайловна.

На фотографиях Ротару она позирует в розовом платье в интересный принт на фоне города и цветов. На ногах 72-летней звезды - белая спортивная обувь.

Многие поклонники написали, что певица прекрасно выглядит: "Какая же вы красивая", "На вас посмотришь, и жить хочется", "Сказочные фото", "Прекрасная Софи".

Напомним, ранее 72-летняя София Ротару в свой день рождения появилась в полупрозрачном платье.