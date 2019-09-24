72-летняя София Ротару поразила своим внешним видом (фото)
06:28, 24 сентября 2019Звезды
235 0
Многие поклонники написали, что певица прекрасно выглядит.
Ротару восхитила своим видом / instagram.com/sofiarotaru.official
Известная 72-летняя певица София Ротару отдыхает в Италии и делится со своими поклонниками яркими кадрами.
Читайте такжеРосСМИ приписали Софии Ротару роман с молодым артистом (фото)
Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, сделанные на выходных в небольшом рыбацком городке Портофино. "Воскресенье в Портофино", - подписала снимки София Михайловна.
На фотографиях Ротару она позирует в розовом платье в интересный принт на фоне города и цветов. На ногах 72-летней звезды - белая спортивная обувь.
Многие поклонники написали, что певица прекрасно выглядит: "Какая же вы красивая", "На вас посмотришь, и жить хочется", "Сказочные фото", "Прекрасная Софи".
Напомним, ранее 72-летняя София Ротару в свой день рождения появилась в полупрозрачном платье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter