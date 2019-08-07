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72-летняя София Ротару появилась в полупрозрачном платье (фото)

13:00, 07 августа 2019
Звезды
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Ротару сегодня празднует день рождения / instagram.com/sofiarotaru.official

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Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на ее странице в Instagram. В кадре знаменитость предстает вместе со своими внуками.

На фото поражает то, как выглядит София Ротару в свои 72 года - она просто сияет и стильно одевается. Так, для снимка она выбрала смелое полупрозрачное платье в горошек, что, конечно, молодит артистку.

В комментариях к фотографии поклонники оставили множество комментариев относительно того, как прекрасно выглядит звезда.

instagram.com/sofiarotaru.official

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Теги: #фото#София Ротару