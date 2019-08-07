72-летняя София Ротару появилась в полупрозрачном платье (фото)

В комментариях к смелому кадру фаны поздравляют артистку с днем рождения.

В среду, 7 августа, легендарная певица София Ротару празднует свой 72-й день рождения. Похоже, что она отмечает его в семейном кругу.

Читайте такжеСофии Ротару - 72: какими слухами обросла жизнь певицы и в чем она переплюнула Пугачеву (фото, видео)

Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на ее странице в Instagram. В кадре знаменитость предстает вместе со своими внуками.

На фото поражает то, как выглядит София Ротару в свои 72 года - она просто сияет и стильно одевается. Так, для снимка она выбрала смелое полупрозрачное платье в горошек, что, конечно, молодит артистку.

В комментариях к фотографии поклонники оставили множество комментариев относительно того, как прекрасно выглядит звезда.

Ранее Алла Пугачева шокировала пользователей Instagram новой публикацией с траурной свечой. Многие подумали, что она умерла.