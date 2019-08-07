72-летняя София Ротару появилась в полупрозрачном платье (фото)
13:00, 07 августа 2019Звезды
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В комментариях к смелому кадру фаны поздравляют артистку с днем рождения.
Ротару сегодня празднует день рождения / instagram.com/sofiarotaru.official
В среду, 7 августа, легендарная певица София Ротару празднует свой 72-й день рождения. Похоже, что она отмечает его в семейном кругу.
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Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на ее странице в Instagram. В кадре знаменитость предстает вместе со своими внуками.
На фото поражает то, как выглядит София Ротару в свои 72 года - она просто сияет и стильно одевается. Так, для снимка она выбрала смелое полупрозрачное платье в горошек, что, конечно, молодит артистку.
В комментариях к фотографии поклонники оставили множество комментариев относительно того, как прекрасно выглядит звезда.
instagram.com/sofiarotaru.official
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