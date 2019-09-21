Как 19 лет назад: Дженнифер Лопес стала звездой показа коллекции Versace (фото)

Актриса вышла на подиум в ремейке знаменитого зеленого платья, в котором она была на церемонии "Грэмми" еще в 2000 году.

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес стала звездой показа весенне-летней коллекции Versace, который прошел в пятницу, 20 сентября, в Милане.

Об этом пишет журнал Esquire.

Читайте такжеКанны-2019: чего ожидать от главного кинофестиваля Европы (фото)Отмечается, что кинозвезда закрыла шоу в ремейке легендарного зеленого платья Versace с глубоким вырезом, в котором она была на церемонии «Грэмми» еще в 2000 году.

Платье, в котором Дженнифер Лопес появилась 19 лет назад, сразу стало культовым. По словам председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, именно благодаря этому наряду было решено создать базу изображений Google Images.

В 2000 году одним из самых популярных запросов было платье Лопес на церемонии «Грэмми», и после небывалого ажиотажа разработчики поняли, что нужно двигаться дальше и создавать сервис с картинками.

Как ранее сообщал УНИАН, известный бренд Prada отказался от натурального меха.