Известный бренд Prada отказался от натурального меха (видео)

Ранее отказались от использования натурального меха другие крупные компании, такие как Gucci, Armani, Versace и John Galliano.

Итальянский бренд Prada отказался от использования натурального меха.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что натурального меха уже не будет в следующей женской коллекции весна/лето 2020.

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Креативный директор модного дома Миучча Прада сказала, что компания намерена придерживаться принципов социальной ответственности. По ее словам, бренд сосредоточится на инновационных материалах.

Те меховые изделия, которые изготовили ранее, уничтожать не станут - их планируют распродать.

Ранее отказались от использования натурального меха другие крупные компании, такие как Gucci, Armani, Versace и John Galliano.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года президент fashion-направления дома Chanel Бруно Павловски в интервью women's Wear Daily (WWD) заявил, что его компания больше не будет использовать натуральные меха, а также шкуры экзотических животных.