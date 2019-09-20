MARUV взорвала сеть эротичным фото
15:25, 20 сентября 2019Звезды
644 0
MARUV нарядилась в топ из крупной металлической сетки, а на лицо нанесла яркий макияж: под глазами у певицы были слезы из стразов, а на губах красная помада.
На снимке MARUV держит палец во рту / Instagram MARUV
Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами и провокационными фото.
Читайте такжеСедокова обмазалась мукой и сверкнула пышной грудью (фото)
Снимки опубликованы в Instagram певицы.
MARUV нарядилась в топ из крупной металлической сетки, а на лицо нанесла яркий макияж: под глазами у певицы были слезы из стразов, а на губах красная помада. На снимке артистка держит палец во рту.
Как сообщал УНИАН, Рианна показала роскошные формы в прозрачном белье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter