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MARUV взорвала сеть эротичным фото

15:25, 20 сентября 2019
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На снимке MARUV держит палец во рту / Instagram MARUV

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Снимки опубликованы в Instagram певицы.

MARUV нарядилась в топ из крупной металлической сетки, а на лицо нанесла яркий макияж: под глазами у певицы были слезы из стразов, а на губах красная помада. На снимке артистка держит палец во рту. 

Как сообщал УНИАН, Рианна показала роскошные формы в прозрачном белье.

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Теги: #певица#MARUV