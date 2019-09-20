MARUV взорвала сеть эротичным фото

MARUV нарядилась в топ из крупной металлической сетки, а на лицо нанесла яркий макияж: под глазами у певицы были слезы из стразов, а на губах красная помада.

Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами и провокационными фото. Читайте такжеСедокова обмазалась мукой и сверкнула пышной грудью (фото) Снимки опубликованы в Instagram певицы. MARUV нарядилась в топ из крупной металлической сетки, а на лицо нанесла яркий макияж: под глазами у певицы были слезы из стразов, а на губах красная помада. На снимке артистка держит палец во рту. Как сообщал УНИАН, Рианна показала роскошные формы в прозрачном белье.

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