Настя Каменских сверкнула аппетитной попой (фото)

Исполнительница продолжает впечатлять своими формами.

Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила фанатов серией пикантных кадров с выступления в Ривне.

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На свежих снимках, опубликованных в Instagram-stories, артистка продемонстрировала свои сочные ягодицы.

Так, на фото поп-звезда демонстрирует своим поклонников, что у нее действительно "попа, как у Ким". В кадрах Каменских появляется в откровенном черно-белом боди, обнажающем "пятую точку" и чулках. Она стоит спиной к камере так, что можно разглядеть ее сочные формы.

Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).