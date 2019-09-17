Настя Каменских сверкнула аппетитной попой (фото)
15:30, 17 сентября 2019Звезды
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Исполнительница продолжает впечатлять своими формами.
Каменских будоражит сеть своими формами / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила фанатов серией пикантных кадров с выступления в Ривне.
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На свежих снимках, опубликованных в Instagram-stories, артистка продемонстрировала свои сочные ягодицы.
Так, на фото поп-звезда демонстрирует своим поклонников, что у нее действительно "попа, как у Ким". В кадрах Каменских появляется в откровенном черно-белом боди, обнажающем "пятую точку" и чулках. Она стоит спиной к камере так, что можно разглядеть ее сочные формы.
Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).
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