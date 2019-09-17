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Настя Каменских сверкнула аппетитной попой (фото)

15:30, 17 сентября 2019
Звезды
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Каменских будоражит сеть своими формами / instagram.com/kamenskux

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На свежих снимках, опубликованных в Instagram-stories, артистка продемонстрировала свои сочные ягодицы.

Так, на фото поп-звезда демонстрирует своим поклонников, что у нее действительно "попа, как у Ким". В кадрах Каменских появляется в откровенном черно-белом боди, обнажающем "пятую точку" и чулках. Она стоит спиной к камере так, что можно разглядеть ее сочные формы.

Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко). 

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Теги: #фото#Настя Каменских