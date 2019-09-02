Настя Каменских поразила провокационным образом (фото)

Исполнительница после свадьбы "заваливает" Instagram семейными снимками, как и ее супруг.

Популярная украинская певица Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).

Читайте такжеПохудевшая Настя Каменских поразила своим видом (фото)

Артист на своей странице в Instagram показал снимки с супругой, на которых она позировала в смелом провокационном наряде.

В кадре Каменских появилась в черном полупрозрачном боди и шляпе в стиле БДСМ, украшенной жемчужинами. На одном из фото поп-звезда слилась в поцелуе с мужем.

Поклонникам пары понравилась их фотосессия, многие осыпали их комплиментами, но нашлись и те, кому наряд Насти не понравился, ее обвинили в безвкусице.

Ранее СМИ узнали, что украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, отгремевшей под Киевом 23 мая.