Сосед рассказал о ежедневных вызовах "скорой" к Заворотнюк

Спортсмен отметил, что сам подозревает обо всей серьезности ситуации.

39-летний Алексей Ягудин не только дружит с Анастасией Заворотнюк и Петром Чернышевым, но и является их соседом. Фигурист рассказал, что в последнее время звездная семья перестала выходить на связь.

Спортсмен стал беспокоиться о состоянии актрисы, ведь в прессе уже который день говорят о ее тяжелом недуге. "Я писал Пете Чернышеву, ее мужу. Он не ответил. И даже сообщения не прочитаны, это можно увидеть", — делился Ягудин в эфире программы "Пусть говорят", передает "СтарХит".

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Алексей также отметил, что сам подозревает обо всей серьезности ситуации. Ведь первые признаки появились еще пару месяцев назад. Во время прогулок с детьми, фигурист стал чаще замечать медицинских работников у дома актрисы. "Что касается Насти, то мы живем в одном поселке уже много лет. Поскольку мы гастролируем в Крыму, Ялте этим летом, то мы редко бываем в Москве. Но летом видел карету скорой помощи, которая дежурила практически каждый день у ее дома", — вспоминал спортсмен.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.