Звезду "Отчаянных домохозяек" приговорили к 14 дням тюрьмы

Перед оглашением приговора судья Индира Талван заявила, что Гаффман знала, что совершает преступление.

Федеральный суд США приговорил американскую актрису Фелисити Хаффман к 14 дням заключения за взятку в размере $15 тысяч при поступлении дочери в вуз.

56-летней звезде сериала Отчаянные домохозяйки также назначили штраф в размере $30 тысяч, 250 часов общественных работ и пребывание под надзором в течение одного года, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Перед объявлением приговора судья Индира Талван заявила, что Хаффман знала, что совершает преступление: "Она знала, что это мошенничество, а не импульсивный поступок. Попытка быть хорошей матерью не оправдывает это".

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Согласно приговору, Хаффман должна прибыть в тюрьму 25 октября для отбытия 14-дневного тюремного срока.

В 2019 году ФБР США обнаружило многократные эпизоды мошенничества в учебных заведениях: родители платили взятки, чтобы их дети без проблем поступали в элитные колледжи и университеты страны.

«Благотворительность», за которой скрывалась схема, была связана с Риком Сингером, который признался, что помогал богатым родителям обманывать стандартные тесты для своих детей.

В числе обвиняемых, в частности, голливудские актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин.

Фелисити Гаффман признала себя виновной в том, что заплатила $15 тысяч взятки при поступлении дочери в вуз.