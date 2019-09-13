Готова к главному дню: Собчак показала фото в свадебном платье

Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова.

Российская телеведущая 37-летняя Ксения Собчак сегодня, 13 сентября, выходит замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова. Торжество состоится в элитном московском ресторане. Информация о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова появилась в сети уже давно. Сначала звезда не отрицала эту новость, а потом и вовсе раскрыла детали предстоящей свадьбы.

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А сегодня, в день свадьбы, Ксения Собчак показала первое фото, на котором позирует в роскошном свадебном платье со шлейфом. Телеведущая стоит спиной, поэтому можно увидеть длинную фату, которая буквально сливается с нарядом. Свадебное платье Ксении Собчак не пышное, слегка обнажает спину. На фото также видно, что телеведущая предпочла оставить волосы распущенными.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", – подписала свадебную фотографию Ксения Собчак.

Отмечается, что одежда этой марки продается по цене от 7,5 до 15 тысяч долларов. Однако Собчак получила наряд по бартеру от компании Bosco. Из ассортимента Bosco длинное кружевное платье со шлейфом выбирала стилист телеведущей Елена Бессонова, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Торжественность, рассчитанная на 300 человек, планируется провести в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco.

Поклонники тем временем поздравляют телеведущую с важным событием и рассчитывают вскоре увидеть полноценный свадебный образ Ксении Собчак.