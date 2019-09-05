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Беременная американская актриса полностью разделась для фотосессии (фото)

16:47, 05 сентября 2019
Звезды
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Беременная Шей Митчелл полностью разделась для фотосессии / фото instagram.com/shaymitchell/

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В своем Instagram актриса опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует полностью обнаженной, демонстрируя беременный живот.

Как известно, Шей Митчелл находится на 8 месяце беременности. В конце октября у неё и ее партнера Мэтта Бабеля должна родиться дочь.

Актриса начала собственное шоу на Youtube "Почти готово", в котором рассказывает, как проходит ее беременность.

фото instagram.com/shaymitchell/

Как сообщал УНИАН, в августе известная пышнотелая модель Эшли Грэм объявила о беременности.

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Теги: #актриса#беременность