Беременная американская актриса полностью разделась для фотосессии (фото)

Шей Митчелл находится на 8 месяце беременности. В конце октября у неё и ее партнера Мэтта Бабеля должна родиться дочь.

Беременная звезда сериалов "Милые обманщицы" и "Ты", американская певица и актриса Шей Митчелл снялась полностью голой.

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В своем Instagram актриса опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует полностью обнаженной, демонстрируя беременный живот.

Как известно, Шей Митчелл находится на 8 месяце беременности. В конце октября у неё и ее партнера Мэтта Бабеля должна родиться дочь.

Актриса начала собственное шоу на Youtube "Почти готово", в котором рассказывает, как проходит ее беременность.

Как сообщал УНИАН, в августе известная пышнотелая модель Эшли Грэм объявила о беременности.