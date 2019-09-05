Беременная американская актриса полностью разделась для фотосессии (фото)
16:47, 05 сентября 2019Звезды
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Шей Митчелл находится на 8 месяце беременности. В конце октября у неё и ее партнера Мэтта Бабеля должна родиться дочь.
Беременная Шей Митчелл полностью разделась для фотосессии / фото instagram.com/shaymitchell/
Беременная звезда сериалов "Милые обманщицы" и "Ты", американская певица и актриса Шей Митчелл снялась полностью голой.
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В своем Instagram актриса опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует полностью обнаженной, демонстрируя беременный живот.
Как известно, Шей Митчелл находится на 8 месяце беременности. В конце октября у неё и ее партнера Мэтта Бабеля должна родиться дочь.
Актриса начала собственное шоу на Youtube "Почти готово", в котором рассказывает, как проходит ее беременность.
фото instagram.com/shaymitchell/
Как сообщал УНИАН, в августе известная пышнотелая модель Эшли Грэм объявила о беременности.
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