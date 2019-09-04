цей матеріал доступний українською

Леся Никитюк в бикини показала пляжное фото

11:22, 04 сентября 2019
Звезды
854 0
В этот раз Никитюк предстала в зеленом купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

Читайте такжеВера Брежнева ужаснула худобой в эффектном аутфите (фото)

Фотографию телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстает в зеленом купальнике в пайетки. В кадре можно разглядеть идеальную фигуру Никитюк: подтянутые ножки и животик.

Возле ведущей на пляже позирует ее отец. "Лучший папа на свете", - подписала она снимок.

В комментариях большинство пользователей осыпали Никитюк комплиментами по поводу ее фигуры.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала на фото упругие ягодицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Леся Никитюк