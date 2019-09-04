Леся Никитюк в бикини показала пляжное фото

Возле ведущей на пляже позирует ее отец.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк снова эротично позировала в купальнике и показала своего отца на этом же снимке.

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Фотографию телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстает в зеленом купальнике в пайетки. В кадре можно разглядеть идеальную фигуру Никитюк: подтянутые ножки и животик.

Возле ведущей на пляже позирует ее отец. "Лучший папа на свете", - подписала она снимок.

В комментариях большинство пользователей осыпали Никитюк комплиментами по поводу ее фигуры.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала на фото упругие ягодицы.