Леся Никитюк в бикини показала пляжное фото
11:22, 04 сентября 2019Звезды
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Возле ведущей на пляже позирует ее отец.
В этот раз Никитюк предстала в зеленом купальнике / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк снова эротично позировала в купальнике и показала своего отца на этом же снимке.
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Фотографию телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстает в зеленом купальнике в пайетки. В кадре можно разглядеть идеальную фигуру Никитюк: подтянутые ножки и животик.
Возле ведущей на пляже позирует ее отец. "Лучший папа на свете", - подписала она снимок.
В комментариях большинство пользователей осыпали Никитюк комплиментами по поводу ее фигуры.
Ранее Леся Никитюк продемонстрировала на фото упругие ягодицы.
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