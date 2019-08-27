Alyona Alyona стала претенденткой на международную премию в Гамбурге

Основанную в 2016 году премию Anchor вручают самым перспективным талантам.

Украинская реперка Alyona Alyona (Алена Савраненко) вошла в перечень претендентов на немецкую премию Anchor в категории "Хип-хоп/Рэп".

Об этом говорится на сайте международного фестиваля в Гамбурге Reeperbahn.

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Организаторы отметили, что певица читает рэп исключительно на украинском языке, а ее клипы в Youtube уже посмотрели миллионы пользователей.

"В своих песнях она рассказывает об буллинге женщин, находящихся вне клише о красоте ("Рибки"), или о молодых людях, покидающих страну ("Залишаю свій дім")", – объясняют организаторы.

Фестиваль Reeperbahn пройдет с 18 по 21 сентября 2019 года в Гамбурге. Кроме 600 концертов исполнителей разных стран, программа фестиваля включает мероприятия в сферах изобразительного искусства, кино, литературы и образования.

Основанную в 2016 году премию Anchor вручают самым перспективным талантам.

Как сообщал УНИАН, издание New York Times составило список "самых важных" новых имен на континенте. И в нем фигурирует певица из Украины. Собственно, американское издание включило в свой список реппершу Alyona Alyona, чьи песни, по мнению редакции, должны понравиться поклонникам Azealia Banks.