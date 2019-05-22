New York Times включило рэп-певицу из Украины в список самых интересных музыкантов Европы

Всего в список вошли 15 исполнителей из разных европейских стран.

Европейская музыка – это не только блеск Евровидения. New York Times составило список «самых важных» новых имен на континенте. И в нем фигурирует певица из Украины. Собственно, американское издание включило в свой список реп-звезду Alyona Alyona, чьи песни, по мнению редакции, должны понравиться поклонникам Azealia Banks.

New York Times отмечает, что в октябре 2018 года, когда дебютное видео украинки стало вирусным, она работала воспитательницей в детском садике на окраине Киева. Через два месяца она уволилась с этой работы. В апреле появился дебютный альбом Alyona Alyona «Пушка».

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«Будучи одной из немногих рэперов-женщин в Украине, Alyona Alyona читает молниеносно быстро и без промахов. Ее первый хит «Рыбки» был, казалось бы, о рыбе. Однако, в телефонном интервью она сказала, что это была метафора для обозначения молодых женщин, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Она также читает о толерантности и принятии, что сделало ее фанами прогрессивную молодежь в Украине», - пишет издание.

«У нас не было больших новых имен вроде нее в рэп-музыке Украины ранее», - прокомментировал другой украинский певец Иван Дорн.

Издание отмечает, что российский рэп в Украине достаточно популярен. Однако, Alyona Alyona выбрала украинский язык для своих песен.

«Я хочу читать рэп о ежедневной жизни и на своем родном языке», - сказала она.

«На пробу» меломанам New York Times предлагает послушать песню украинки под названием «Відчиняй».

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Всего в список издания попали 15 исполнителей и их песен со всей Европы. Его мы приводим далее с указанием страны происхождения.

Ghali – “Cara Italia” (Италия, для поклонников Migos)

HVL – “Enslaver” (Грузия, понравится фанам Aphex Twin)

Aya Nakamura – “Djadja” (Франция, для фанатов Rihanna, Drake)

Viagra Boys – “Sports” (Швеция, понравится поклонникам The Stooges)

Violet – “Antifa beats” (Португалия, для фанов Kraftwerk)

Angèle – “Tout oblier” (Бельгия, Lana Del Rey)

Dave – “Location” (Великобритания, Kendrick Lamar)

Julian Uhu – “Aha” (Польша, King Krule, Solange)

Vendredi Sur Mer – “Ecoute Cherie” (Швейцария, Serge Gainsbourg)

C. Tangana - “Para Repartir” (Испания, Bad Bunny)

Von Wegen Lisbeth – “Jede der Ratte U8” (Германия, Mac DeMarco)

IC3PEAK – “Смерти Больше Нет” (Россия, Crystal Castles, Grimes)

Melinda Ademi – “Çifteli” (Косово, Cardi B, Nicki Minaj)

Ezhel – “Felaket” (Турция, Travis Scott)

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